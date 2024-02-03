Офіційно: відома нова дата бою за абсолют Усик – Ф'юрі

Вже 17 лютого прихильники боксу повинні були побачити бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Через травму британця довгоочікуваний поєдинок довелось перенести.

Промоутерська компанія Тайсона Ф'юрі ввечері, 3 лютого, повідомила нову дату поєдинку. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі поб'ються 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Коли Усик поб'ється із Ф'юрі

До цього часу британець повинен відновитись від травми, яку отримав під час спарингу 2 лютого. Нагадаємо, що Ф'юрі отримав серйозне розсічення, яке завадило провести зустріч із українцем вже 17 лютого.

Промоутерська компанія, яка представляє інтереси британського боксера, показала наслідки спарингу, які залишились над правим оком Тайсона. Після чого "Циганський король" перепросив в Усика через свою травму, а вже через декілька хвилин виклав неоднозначний пост у своїх соцмережах.

Натомість промоутер українця Олександр Красюк паралельно із цим заговорив про заміну суперника. Адже українська команда хотіла зберегти бій для Усика 17 лютого. Мова йшла про непереможного хорвата Філіпа Хрговича.

Однак 17 лютого бій боксерське шоу у Саудівській Аравії офіційно скасували. Але український чемпіон світу закликає не скиглити. У команді Усика теж відреагували на ушкодження балакучого британця.