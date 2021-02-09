Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбудеться без глядачів

Біатлоністи могли виступити на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія) із частково заповненими трибунами. Однак місцева влада категорично заборонила проводити змагання з глядачами.

Головний старт біатлонного сезону розпочинається вже 10 лютого. Провідні біатлоністи могли вперше у сезоні відчути у змішаній естафеті реальну підтримку з трибун, але не судилось. Словенська влада заборонила організаторам змагань впускати глядачів на стадіон.

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Без підтримки

Організатори розглядали три варіанти допущення біатлонних фанатів на арену.

продаж квитків на всі вільні місця (до 12 тисяч)

обмеження кількості глядачів до 3500 на одну гонку

обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку

Але пандемія коронавірусу у Словенії не дозволила втілити у реальність бодай один зі сценаріїв. За два місяці до старту епідеміологічна ситуація у Європі погіршилась, тому організатори відразу відкинули два з трьох варіантів. Залишився лише план із обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку та вже навіть стартував продаж квитків. Однак 5 лютого організаційний комітет змагань повідомив, що глядачів на змагання не пускатимуть.

Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбуватиметься з 10-21 лютого 2021 року. Біатлоністи позмагаються в 12 гонках.

Склад збірної України на чемпіонат світу у Поклюці

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.