Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбудеться без глядачів

9 лютого 2021 , 09:57
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Джерело:

офіційний сайт чемпіонату світу з біатлону у Поклюці

Біатлоністи могли виступити на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія) із частково заповненими трибунами. Однак місцева влада категорично заборонила проводити змагання з глядачами.

Головний старт біатлонного сезону розпочинається вже 10 лютого. Провідні біатлоністи могли вперше у сезоні відчути у змішаній естафеті реальну підтримку з трибун, але не судилось. Словенська влада заборонила організаторам змагань впускати глядачів на стадіон.

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Без підтримки

Організатори розглядали три варіанти допущення біатлонних фанатів на арену.

  • продаж квитків на всі вільні місця (до 12 тисяч)
  • обмеження кількості глядачів до 3500 на одну гонку
  • обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку

Але пандемія коронавірусу у Словенії не дозволила втілити у реальність бодай один зі сценаріїв. За два місяці до старту епідеміологічна ситуація у Європі погіршилась, тому організатори відразу відкинули два з трьох варіантів. Залишився лише план із обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку та вже навіть стартував продаж квитків. Однак 5 лютого організаційний комітет змагань повідомив, що глядачів на змагання не пускатимуть.

Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбуватиметься з 10-21 лютого 2021 року. Біатлоністи позмагаються в 12 гонках.

Склад збірної України на чемпіонат світу у Поклюці

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.