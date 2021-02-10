У США назвали офіційну причину загибелі Кобі Браянта

Пілот легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта, який трагічно загинув внаслідок аварії вертольота 26 січня 2020 року, ймовірно, був дезорієнтований через те, що залетів у хмари.

Пілот зробив ключову помилку, пролетівши через густі хмари. Це викликало у льотчика просторову дезорієнтацію, що в підсумку і призвело до трагедії, йдеться у висновку Національної ради з безпеки на транспорті США.

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Як заявили під час слухань представники Нацради, пілот Ара Зобаян порушив федеральні стандарти, які вимагали, щоб він мав постійний зоровий контакт з місцевістю під час польоту.

Пілот пішов врозріз з цим правилом, втративши просторову орієнтацію в густих хмарах. Це стан, який може статися з пілотами в умовах поганої видимості, коли вони не можуть відрізнити верх від низу або розрізнити, в який бік летить літак.

Незадовго до краху Зобаян сказав авіадиспетчерам, що він піднімається і скоро вилетить з хмар, хоча насправді повітряне судно падало.

Що відомо про смерть Кобі Браянта