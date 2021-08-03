Одразу два українські воротарі перейшли в нові клуби в Європі

Гравці молодіжної та юнацької збірних України з футболу продовжать свої кар'єри у Європі. Мова йде про воротарів Ярослава Мейхера та Андрія Чекотуна.

Андрій Чекотун в минулому сезоні виступав за донецький Олімпік. 18-річний гравець більшість часу провів за команди U-19 та U-21, але також ще два матчі й в УПЛ – проти Динамо та Дніпро-1. Також Чекотун – гравець молодіжної збірної України.

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Новим клубом Чекотуна став шведський АФК Ескільстуной. Угода розрахована на 3,5 роки, йдеться в заяві клубу. Команда виступає в другому дивізіоні чемпіонату Швеції.

Щодо Ярослава Мейхера, то 21-річний гравець перебрався у іспанський Вальядолід, повідомляє офіційний сайт клубу. Його контракт розрахований на два роки до 30 червня 2023 року. Правда Мейхер буде виступати за молодіжну команду Вальядоліда.

До цього Мейхер виступав за інший іспанський клуб Логроньєс, а сам є вихованцем Еспаньйола.

У 2018 році Мейхер викликався до юнацької збірної України.