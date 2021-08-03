Андрей Чекотун в прошлом сезоне выступал за донецкий Олимпик. 18-летний игрок большую часть времени провел за команды U-19 и U-21, но также еще два матча в УПЛ против Динамо и Днепра-1. Также Чекотун – игрок молодежной сборной Украины.

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Новым клубом Чекотуна стал шведский АФК Эскильстуна. Соглашение рассчитано на 3,5 года, говорится в заявлении клуба. Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Швеции.

Относительно Ярослава Мейхера, то 21-летний игрок перебрался в испанский Вальядолид, сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на два года до 30 июня 2023 года. Правда Мейхер будет выступать за молодежную команду Вальядолида.

До этого Мейхер выступал за другой испанский клуб Логроньес, а сам является воспитанником Эспаньола.

В 2018 году Мейхер вызывался в юношескую сборную Украины.