Одноклубник Зінченка "закопує" Сенегал та його надії на 1/4 фіналу ЧС-2022: відео голу

Англія втретє відзначилась у воротах Сенегалу. Продовження матчу 1/8 фіналу стає формальністю.

На 57-й хвилині рахунок у поєдинку став 3:0 на користь "трьох левів". Голом відзначився Сака, пише 24 канал.

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Сенегалу потрібно створити диво

Англія розпочала гольову атаку з лівого флангу. Кейн віддав на фланг на Фодена, простріл від Філа знайшов вільного Сака. Букайо втретє змусив Менді виймати м'яч із власної сітки воріт у цьому матчі. Голкіпер Сенегалу виставляв руку, але лише кінчиками пальців доторкнувся до м'яча.

Одноклубник Олександра Зінченка по лондонському Арсеналу "ховає" усі шанси та надії Сенегалу на чвертьфінал Мундіалю у Катарі.

Сака забив свій третій гол на ЧС-2022. Раінше двічі він засмучував голкіпера Ірану у першому турі групового раунду Мундіалю.

Відео голу Сака