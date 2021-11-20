Однакова вага: Далакян та Консепсьон пройшли церемонію зважування перед боєм
20 листопада 2021 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:BoxingScene
Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кілограма) Артем Далакян вже у суботу, 20 листопада, проведе бій проти тимчасового чемпіона Луїса Консепсьона. Поєдинок відбудеться у Києві.
У боксерів однакова вага
Далакян і Консепсьйон пройшли офіційну церемонію зважування напередодні бою. Боксери показали однакову вагу – 50,6 кг, їм вдалося вклалися в ліміт дивізіону.
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Український боксер вийде на ринг проти Консепсьйона після півторарічної паузи.
Попередній поєдинок Артема склався для нього ненайкращим чином. Після бою з Йосбером Пересом стало відомо, що українець зламав руку. Проте йому вдалося перемігти одноголосним рішенням суддів.
Кар'єра Далакяна
- На професійному рингу Далакян провів 20 боїв. В його активі 20 перемог, 14 з яких нокаутом.
- У лютому 2018 року українець виграв титул чемпіона світу WBA, в американському Інглвуді переміг місцевого боксера Браяна Вілорія.
- Після цього Артем провів в Києві чотири успішних захисти чемпіонського титулу.
- Бій Далакян – Консепсьон відбудеться у Києві в ACCO International, розпочнеться поєдинок не раніше 21:00 за київським часом у суботу, 20 листопада.