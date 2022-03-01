Одна справа битися за країну, інша – її захищати, – Лопес про українських боксерів у теробороні

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі, американець Теофімо Лопес захоплений українськими боксерами, які записалися у територіальну оборону міст, щоб захищати країну від військової агресії Росії.

Боксери боронять Україну

Лопес підтримав українських боксерів. До лав тероборони записалися Володимир та Віталій Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

До слова Ми потребуємо вашої допомоги, – Володимир Кличко звернувся до громадян Європи

"Одна річ битися за свою країну, інша – її захищати. Повага, великим чемпіонам за хоробрість та силу, які вони віддають своїм співвітчизникам та рідним. Світ боксу молиться за вас", – написав Лопес.

До лав територіально оборони вже записався Михайло Кополовець. Легенда Динамо Володимир Безсонов взяв зброю до рук. Олег Лужний відмовився їхати в Англію, щоб захищати рідну країну.

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