Один із найкращих бомбардирів УПЛ хоче покинути Динамо

Київське Динамо може попрощатись із ще одним лідером команди. Віктор Циганков хоче продовжити кар'єру у новій команді.

Луческу: Краще їх продати, ніж нехай вони сидять тут незадоволені

В інтерв'ю головний тренер Динамо Мірча Луческу зізнався, що готовий відпустити декількох футболістів заради користі команди. Румун навів приклад переходу Віталія Миколенка в Евертон, який врятував клубний бюджет.

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Наставник назвав ще одного кандидата на вихід. Ним став лідер атаки Віктор Циганков, контракт якого з динамівцями розрахований до кінця червня 2023 року. Віктор хоче продовжити кар'єру у новій команді.

За даними Transfermarkt, варість Циганкова складає 25 мільйонів євро.

Майбутнє Циганкова буде потрохи визначатись після плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 або вже після Мундіалю, якщо збірній України вдасться пробитись у Катар. Для цього підопічним Олександра Петракова потрібно переграти Шотландію (1 червня), а згодом ще й Уельс (5 червня). Обидві зустрічі відбудуться на виїзді для "синьо-жовтих".

Луческу запевнив, що спробує знайти заміну у команді. Румунський спеціаліст бачить лише хороше у трансферах гравців за кордон.

Я ніколи не заперечую проти відходу гравців. Краще їх продати, ніж нехай вони сидять тут незадоволені. Продаж гравця за кордон приносить користь,

– додав Луческу.

Нагадаємо, що футбольний сезон був достроково закінчений через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Динамо пішло на зимову перерву на другому місці у турнірній таблиці УПЛ. Кияни поступились лише двома очками донецькому Шахтарю.

Кар'єра Віктора Циганкова у Динамо