Один із лідерів збірної України ухвалив доленосне рішення у своїй кар'єрі
29 жовтня 2021 , 08:12Читать новость на русском
Джерело:ФК Шахтар
Донецький Шахтар повідомив радісну новину для вболівальників. Легендарний півзахисник клубу, віцекапітан "гірників" Тарас Степаненко продовжив контракт із Шахтарем.
Попередній контракт був розрахований до кінця цього сезону, новий – до літа 2024 року. Фінансові умови угоди не повідомляються.
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Степаненко продовжив угоду з Шахтарем / ФК Шахтар
Що відомо про кар'єру Степаненка у Шахтарі
- 32-річний Тарас Степаненко розпочинав свою кар'єру у запорізькому Металургу. Футболіст провів уже 352 офіційні матчі за Шахтар і входить до топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю поєдинків.
- Тарас виступає у складі "гірників" із 2010 року (це його 12-й сезон). Разом із командою він завоював 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків та 7 Суперкубків України.