Один із лідерів Шахтаря продовжив контракт із донецьким клубом, – ЗМІ

Донецький Шахтар та основний захисник команди Микола Матвієнко вдарили по руках. Сторони домовились про продовження контракту.

Зберегли ключового гравця

"Гірникам" буцімто вдалось зберегти лідера захисту команди. Микола Матвієнко поставив підпис під новою угодою.

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За інформацією видання, новий контракт футболіста розрахований до 30 червня 2025 року. Така дата зазначена і профілі Матвієнка на авторитетному порталі Transfermarkt.

У новому сезоні-2021/2022 центрбек провів за донеччан 15 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився одним асистом. Відзначимо, що Микола не брав участь у попередніх матчах Шахтаря через травму, яку отримав перед першим поєдинком Ліги чемпіонів проти Реала.

До матчу-відповіді проти "Королівського клубу" Матвієнко повинен відновитись. Виїзний поєдинок проти "вершкових" відбудеться 3 листопада у Мадриді.

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