В один дотик прямо у дев'ятку: УЄФА згадала дивовижний гол Металіста у Лізі Європи – відео

УЄФА пригадала неймовірної краси гол харківського Металіста у Лізі Європи. Від цього взяття воріт від Тайсона минуло вже 9 років.

Неймовірна гармата

8 листопада 2012 року Металіст на домашній арені ОСК "Металіст" приймав Русенборг. Харківський клуб у 4 турІ групового раунду Ліги Європи святкував впевнену перемогу з рахунком 3:1.

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УЄФА Ліги Європи на своїй офіційній сторінці у твітері пригадала перший гол у ворота норвезької команди. Вже на 4-й хвилині матчу Тайсон, який перебував у не найкращій ситуації, відгукнувся на верхову подачу та ударом в один дотик поцілив у дальню дев'ятку воріт гостей. Бразильцю, який ще тоді грав за Металіст, вдалось забити неймовірної краси гол.

Гол Тайсона: відео

Результативний удар від легіонера з Бразилії розпочав розгром гостей. По перерві харків'яни ще двічі відзначались у воротах суперника. Голи забивали Клейтон та Торрес. Натомість клуб із України пропустив лише одного разу. У підсумку – 3:1 тоді переможцями з поля пішли футболісти Металіста.