В Одесі від ракетного обстрілу окупантів постраждав Музей футболу

Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Від ракетного удару знову постраждала сонячна та красива Одеса.

Вибухова хвиля залишила свої сліди

20 червня окупанти вкотре завдали удару по місту на чорноморському узбережжі України. 14 ворожих ракет вилетіло з тимчасово окупованого Криму, дві з них були збиті українським ППО.

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На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також зазнали руйнувань житлові будинки. Вибухова хвиля була настільки сильною, що завдала пошкоджень Музею футболу в Одесі. На щастя, футбольне приміщення, де є тисячі експонатів, не стало прямою ціллю загарбників.

Від вибухової хвилі на стінах музею утворились тріщини, розбився пам'ятний світильник на честь матчу Барселона – Ювентус. Із війною багато футбольних пам'яток виїхало з музею задля їх збереження.



Наслідки ракетного обстрілу / Фото Новини Odesa Live

У самому музеї було майже 20 тисяч футбольних експонатів різноманітних клубів світу – форми, м'ячі, шарфи, світлини та інші цінні пам'ятки.



Музей футболу пошкодила вибухова хвиля / Фото Новини Odesa Live

Як розповів власник музею Еммануїл Ганєв, у 2013 році приміщення пережило пожежу, тепер на музей чекає випробування війною.

У мирні часи власник музею робив місцевим та гостям Одеси екскурсії приміщенням, яке наповнене історією футболу.

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