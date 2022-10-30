На очах у можливого суперника: Хейні приїхав на бій Ломаченко – Ортіс
Джерело:твітер Top Rank
У ніч на 30-те жовтня в Україні розпочалась трансляція бою Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса. Побачити поєдинок з трибун приїхало чимало зіркових гостей.
Девін Хейні власною персоною спостерігає з трибун за повернення Василя Ломаченка на ринг після майже річної перерви. Саме Хейні може бути наступним суперником українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
До теми Ломаченко – Ортіс: онлайн-трансляція бою
Девін приїхав на бій у хелловінському світшоті та перед гонгом завітав у підтрибунне приміщенні.
Хейні приїхав на бій: дивіться відео
Також поглянути на поєдинок приїхав колишній кривдник Ломи – Теофімо Лопес. Американець забрав з-під носа у Василя змогу називатись абсолютним чемпіоном світу.
Лопес на бою Ломаченко – Ортіс / Фото Top Rank
Не зміг пропустити бій у Нью-Йорку Олександр Усик.
Усик на бою Ломаченка