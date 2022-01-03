На очах у Миколенка: Евертон програв після презентації українця, клуб може звільнити тренера

Англійський Евертон, склад якого напередодні поповнив український захисник Віталій Миколенко, поступився Брайтону в результативному матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги – 2:3.

Евертон – Брайтон 2:3

Голи: Гордон, 53, 76 – Алістер, 3, 71, Берн, 21

До слова Віталій Миколенко офіційно перейшов в Евертон

Українського захисника Евертона Віталія Миколенка представили перед грою домашнім трибунам, але він не взяв участі у цій грі через правила АПЛ.

Вже на 3-й хвилині Мак Аллістер вивів гостей уперед, а на 21-й Берн подвоїв перевагу команди.

На початку другого тайму Гордон допоміг "ірискам" відіграти один м'яч, але невдовзі Мак Аллістер, оформивши дубль знову повернув команді Поттера перевагу у два м'ячі.

А на 76-й хвилині Гордон оформивши дубль, знову повернув команду з Ліверпуля в гру.

Евертон із 19 очками залишився на 15-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Брайтон (27 балів) піднявся на восьму сходинку.

8 січня "іриски" зіграють з Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії. Ймовірно, саме в цьому матчі Миколенко отримає шанс дебютувати за "мерсисайдців".

Евертон може звільнити тренера

Як повідомляє британське видання The Sun, головний тренер клубу Рафаель Бенітес після цієї поразки опинився на межі відставки. Вся справа в тому, що Евертон потрапив у чорну смугу з жовтня: команда здобула лише одну перемогу у 12 матчах, зазнавши 8 поразок.