Сергій Ребров, головний тренер збірної України, поділився думкою щодо майбутніх матчів проти Албанії та Чехії у Лізі націй. Наставник "синьо-жовтих" визначив цілі команди на турнір.

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Завдання збірної України у Лізі націй

50-річний фахівець заявив, що постійно казав гравцям про те, що кожна гра національної команди дуже важлива, незважаючи на статус та рівень турніру. Керманич збірної України підкреслив, що саме завдяки Лізі націй, вони потрапили у фінальну частину Євро-2024, а також через неї можна вийти на чемпіонат світу.

Також Ребров відзначив, що всі суперники у квартеті були учасниками чемпіонату Європи. Зі слів спеціаліста, увесь тренерський штаб має розгорнуту інформацію про інші збірні у групі з Україною.

Сергій Станіславович зазначив, що немає різниці проти кого грати, адже потрібно сконцентруватися на собі та займатись серйозною підготовкою. Наставник українських "левів" висловився про збірну Албані, перший суперник України у Лізі націй.

Збірна Албанії? Їй трішки не пощастило з жеребкуванням на чемпіонаті Європи. Усі команди були дуже високого рівня і їм довелося [на Євро] багато часу оборонятися. Але у відбірному циклі вони грали дуже впевнено. Інтенсивна команда, майже всі гравці грають у Європі, Весь основний склад грає в чемпіонаті Італії. Дуже серйозно ставимося до цієї команди,

– сказав Ребров.

Очільник національної команди коротко розповів про підготовку до матчів у Лізі націй. Сергій Ребров відзначив, що за рік всі звикли грати в режимі за два дні на третій та знають як готуватись до гри, єдине, що невідомо це стан у якому будуть перебувати футболісти.

Цікаво. УАФ змінила технічного спонсора збірної України. Тепер національну команду буде одягати Adidas. Вперше у новій формі "синьо-жовті" зіграють у жовтневих матчах Ліги націй проти Грузії та Чехії.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" перші два матчі європейського турніру зіграють у Празі. Україна розпочне свій шлях у Лізі націй номінально домашнім матчем проти Албанії – 7 вересня, о 21:45. 10 вересня колектив Сергія Реброва зіграє на "Epet Arena" проти Чехії.