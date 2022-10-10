Чому ми не оголосили їх терористами: відомий каратист шокований діями армії Путіна

Станіслав Горуна відреагував на масований обстріл українських міст з боку окупантів. Він вважає, що мирні люди гинуть через старого маразматика.

Понеділок, 10 жовтня, виявився жахливим днем для України. Російські фашисти обстріляли українські міста, випустивши по ним близько 80 ракет.

До теми "Черговий теракт із боку росіян": реакція українського спорту на масовий ракетний обстріл країни

Найбільше постраждали Київ та Львів, а також міста на півдні та сході України. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури, цивільні місця, дитячі майданчики та школи тощо.

Український каратист Станіслав Горуна відреагував на дикі дії країни-агресора. Він досі не може зрозуміти, чому Росія не визнана країною-терористкою.

Чому ми не оголосили їх терористами? Наш біль і гнів триватимуть вічно. Родини мирних жителів гинуть через старого маразматика. Не забувайте підтримувати Україну. Сподіваюсь, що ви ніколи не матимете справу з такою бідою,

– написав Горуна у сторіс в інстаграм.

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.

У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ. Особливо попросили економити електроенергію ввечері.

До теми Росія перейшла рубікон: Подоляк назвав можливі наслідки масованої ракетної атаки

Що стосується постраждалих, то мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждали 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.