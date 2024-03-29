Вирвало рами: внаслідок удару по Одесі постраждало житло екстренера збірної України з футболу

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни систематично тероризують Україну. Вони не можуть здобути перемогу на полі бою, тому постійно кошмарять цивільне населення.

Одним з найбільш постраждалих міст є Одеса, яку обстрілюють ракетами та "Шахедами". Упродовж березня ударів на приморське місто, на жаль, тільки побільшало.

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Наслідки від вибухової хвилі

Повідомляється, що під час одного з таких обстрілів було пошкоджено житло відомого українського тренера Семена Альтмана. Внаслідок потужної вибухової хвилі після "прильоту" в помешканні досвідченого фахівця вирвало всі віконні рами та пошкодило інтер’єр.

На щастя, український тренер не постраждав. У момент вибуху його не було вдома.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи 77-річного Семена Альтмана на професіональному рівні був клуб другої ліги Балкани з Одещини. В ньому він виконував функції тренера-консультанта до кінця сезону-2022/2023.

Що відомо про Семена Альтмана