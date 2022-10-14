Окупанти зруйнували будинок футболіста Динамо, де він провів дитинство

Ворог щодня обстрілює Україну, руйнує інфраструктуру та вбиває мирне населення. Футболіст Динамо, який перебуває в оренді у Зорі, Ахмед Алібеков розповів про удар по Запоріжжю.

Опорник київського клубу повідомив про руйнування снарядом ворога його будинку, де він провів найкращі роки дитинства. Ахмед Алібеков із гнівом звернувся до окупанта.

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Зруйнували життя українців

На своїй сторінці в інстаграмі футболіст виклав світлину зруйнованої багатоповерхівки та внутрішнього двору.

Йо***і ублюдки. Будинок та двір, у якому я прожив усе своє дитинство,

– підписав фото Алібеков.



Розбитий будинок Алібекова у Запоріжжі / Фото з інстаграму футболіста

Раніше капітан Динамо Сергій Сидорчук теж показав розбитий окупантами будинок у Запоріжжі, де тривалий час проживав футболіст збірної України.

Що відомо про Ахмеда Алібекова