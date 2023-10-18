Ворог знищив тренувальну базу у Запоріжжі, де тренувався призер Олімпіади-2020: жахливі відео

Росія продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру, забираючи життя мирних українців та гостей нашої країни. У ніч на 18-те жовтня вкотре дісталось українському Запоріжжю.

Окупанти здійснили нічний удар балістикою (ракети C-300) по Запоріжжю. Було зафіксовано одразу шість "прильотів", один із яких був по житловій багатоповерхівці. На жаль, не обійшлось без загиблих. Також дісталось одразу двом спортивним об'єктам, які у голові росіян мають "важливе військове значення для ЗСУ".

Варто побачити Окупанти зруйнували стадіон "Торпедо", де відбулась остання гра у житті Лобановського: відео 18+

351-й спортивний об'єкт, який став ціллю росіян

Мова йде про футбольну арену "Торпедо", де відбувся останній матч легендарного тренера київського Динамо Валерія Лобановського. Та місцеву спортивну базу "Динамо", де свою підготовку до змагань проводив срібний олімпійський призер Токіо-2020 із греко-римської боротьби Парвіз Насібов.

Борець показав наслідки ворожого обстрілу. Насібов виклав відео із борцівського залу, де тепер килимі встелені розбитим склом, розбитими стінами та перекриттям. На місці стан та вікон тепер просто суцільні діри.

Парвіз звернувся до росіян із ноткою саркастичної вдячності.

Зал, де ми тренувались, "сусіди", "браття". Дякую вам за все…!

– написав у відео спортсмен.

Відео зруйнованого комплексу "Динамо" у Запоріжжі

Тепер у цьому залі немає умов для тренувань. У кращому випадку борцівський зал не буде функціонувати протягом наступних декількох місяців.