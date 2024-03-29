"Ці нелюди мало не вбили мою родину": чемпіон світу опублікував наслідки російських обстрілів

Ворожа армія продовжує тероризувати населення України ракетними обстрілами та завдавати ударів шахедами. Від дій російських злочинців ледь не загинула родина українського веслувальника Ігоря Трунова.

У ніч на 29 березня російські окупанти завдали масованого удару по Кам'янському. Терористи випустили по місту щонайменше сім балістичних ракет.

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Жахлива ніч у Кам'янському

Український веслувальник Ігор Трунов на своїй сторінці в інстаграмі повідомив про наслідки обстрілу. Спортсмен опублікував відео зруйнованих будинків, поряд з якими знаходився дім його родини.

"Ці нелюди сьогодні мало не вбили мою родину... Три будинки відділило життя від смерті...

Ви творите пекло у нашій країні", – написав Трунов.

Знищені будинки в Кам'янському / instagram.com/trunovihor

Наслідки жахливого обстрілу в Кам'янському / instagram.com/trunovihor

Головне про обстріл Кам'янського

Російська армія цілеспрямовано знищує об'єкти критичної інфраструктури.

У Кам'янському ціллю терористів була Середньодніпровська ГЕС.

Після вибухів у місті частково зникло світло. В одному з районів міста утворилася вирва діаметром 4 метри.

Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб. Від вибухів пошкоджено близько 50 будинків.

Ігор Трунов – український веслувальник на байдарках і каное. Здобув "золото" чемпіонату світу 2021 у дисципліні байдарка-четвірка на 500 метрів. Також в його активі золота медаль на Європейських іграх-2023 у байдарці-двійці на 500 метрів.