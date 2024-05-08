Хлопці просто грали у футбол: у Харкові від обстрілу росіян по спортмайданчику постраждали діти
Російська армія продовжує терор мирного населення України. Внаслідок артилерійського обстрілу окупантів постраждали діти, які були на спортивному майданчику.
Вдень 8 травня російська загарбницька армія обстріляла Салтівський район Харкова. Внаслідок вибухів постраждали семеро людей, в тому числі четверо дітей.
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Черговий злочин Росії
Об'єктом для обстрілу росіяни обрали спортивний майданчик на території однієї зі шкіл. На момент удару хлопці просто грали у футбол.
Серйозні ушкодження отримали троє юнаків (13 – 15 років) та 8-річна дівчинка. Двоє постраждалих хлопців у вкрай важкому стані, а дівчинка та ще один хлопець – у середньому.
Фото наслідків обстрілу спортмайданчика / фото Харківська ОДА
Наразі діти знаходяться у медзакладах міста. Лікарі борються за їхні життя.
Росіяни знищують український спорт
- Нагадаємо, що країна-агресор системно обстрілює цивільні об'єкти, прикриваючись брехливими заявами про міфічних найманців та інструкторів НАТО.
- 2 травня росіяни скинули КАБи на спортивний зал у Дергачах на Харківщині. На момент удару там займалися діти та тренери, які отримали ушкодження різного ступеня важкості.
- На початку квітня окупанти пошкодили базу футбольного клубу Дніпро-1.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 500 об'єктів спортивної інфраструктури. Іх них понад 100 повністю знищені.
- На російсько-українській війні загинуло понад 400 українських спортсменів. На жаль, це число постійно зростає.