Ображений на збірну Маліновський тренувався в Аталанті за індивідуальною програмою

Руслан Маліновський повернувся в Аталанту після матчів збірної України. Футболіст тренувався за індивідуальною програмою.

Індивідуальні тренування Маліновського

28-річний атакувальний півзахисник повернувся до Аталанти, щоб готуватись до наступних поєдинків за клуб із Бергамо. Однак тренувався Руслан Маліновський індивідуально.

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У складі збірної України Руслан відіграв лише 39 хвилин за два матчі відбору чемпіонату світу-2022 проти Казахстану та Франції. Начебто Маліновський ображений на новий тренерський штаб "синьо-жовтих" через його відсутність у стартовому складі.

У цьому сезоні-2021/2022 Маліновський двічі виходив у футболці бергамівської команди. Однак результативними діями не запам'ятався.

У суботу, 11 вересня, Аталанта проведе матч проти Фіорентини. Поєдинок проти "фіалок" стартує о 21:45.

Нагадаємо, що після Євро-2020 Маліновський переніс операцію на грижі живота. Через операцію пропустив 45 днів тренувального процесу.