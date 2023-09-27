Київське дербі у Кубку України: онлайн-трансляція матчу Оболонь – Динамо

У середу, 27 вересня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України. в якому Оболонь прийматиме Динамо. Онлайн-трансляція гри буде доступна на сайті 24 каналу.

В Кубку України цього тижня проходять матчі 1/8 фіналу. У вівторок, 26 вересня, путівки до чвертьфіналу завоювали Олександрія та Шахтар, пише 24 канал.

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Оболонь знову в еліті

У середу ж одним із центральних матчів стане київське дербі, в якому Оболонь прийматиме Динамо. Початок зустрічі – о 17:00. Цього року "броварі" повернулись в УПЛ після 12-ти років перерви і вже встигли здивувати у кількох іграх.

Так, підопічні Іващенка виграли на виїзді у віцечемпіона Дніпра-1 та відібрали очки у міцного Кривбаса. Крім цього, Оболонь дала бій і Динамо у другому турі, але зрештою поступилась у перестрілці (2:4). Наразі "броварі" посідають 13 місце в УПЛ.

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Контраверсійний старт Динамо

У свою чергу "біло-сині" розчарували на старті своєю гру, перш за все, у єврокубках. Підопічні Мірчі Луческу у Лізі конференцій з проблемами пройшли грецький Аріс по пенальті, але до групи не потрапили через дві поразки від Бешикташа.

У чемпіонаті ж справи Динамо не такі кепські. Єдиною осічкою киян є програш на виїзді Чорноморцю, тоді як інші чотири гри команда виграла. Поки "біло-сині" йдуть п'ятими, але за втраченими очками мають лідирувати у турнірній таблиці.

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