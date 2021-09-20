Обіцяти 10 мільйонів за перемогу над Росією – не зовсім коректно, – волейболіст збірної України

Волейболіст збірної України Дмитро Теременко прокоментував поразку в матчі з Росією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Центральний блокуючий чоловічої збірної України оцінив виступ своєї команди на минулому чемпіонаті Європи, а також розповів про принциповість протистояння з Росією.

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– Ви відчували принциповість матчу з Росією, зазнали додатковий тиск?

– Звісно. Всі розуміли, що таке грати з Росією. У будь-якому виді спорту зараз було б напруження при лобовій сутичці, тому мотивація зашкалювала.

– Як поставилися до того, що за перемогу над Росією пообіцяли 10 млн грн, з огляду на те, що за вихід у чвертьфінал Евроволей-2019 збірна отримала всього 250 тисяч грн?

– Я вважаю, що це було зроблено не зовсім коректно по відношенню до команди. У нас дуже багато молодих гравців. Мені здається, це більше стимулювало Росію. Не можна оголошувати такі суми.

Мене б, наприклад, страшно мотивувало, якби хтось хвалився премією за майбутню перемогу наді мною. Не можна хвалитися грошима, поки ти не переміг. Гучні гасла ні до чого доброго не приводять.

– Спорт поза політикою – абсурдна теза?

– Політика є завжди. Скрізь. У мене хотів взяти інтерв'ю російський канал, але я відмовився. Мені здається, що не скажи зараз, на російському телебаченні слова подадуть в іншому соусі, – сказав Теременко.

Що відомо про матч Україна – Росія