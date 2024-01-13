Королівське повернення: Де Брюйне допоміг МанСіті створити божевільний камбек в АПЛ – відеоогляд

Бельгійський півзахисник заліковував травму з початку серпня. Але вже у першому ж матчі в чемпіонаті Англії після повернення Кевін створив різницю.

Ньюкасл – Манчестер СІті 2:3

Голи: Ісак, 35, Гордон, 37 – Бернарду Сілва, 26, Де Брюйне, 74, Бобб, 90+1.

В чемпіонаті Англії стартував 21 тур АПЛ 2023-2024. Центральною грою суботи, 13 січня, стала битва між Ньюкаслом та Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Обидві команди зайшли в Лігу чемпіонів цього сезону, але "сороки" вже вилетіли, посівши в групі четверте місце. До того ж, до гри з чинним чемпіоном Ньюкасл підходив з серією із трьох поразок поспіль.

Вті перший тайм дав надію господарям. Спочатку гол Лонгстаффа скасували через офсайд, а пізніше травми зазнав основний воротар Сіті Едерсон.

Ньюкасл пропустив першим, але ще до перерви зміг не тільки відігратися, а й вийти вперед. Спочатку Ісак зрівняв рахунок після шикарного асисту від Гімараеса. А вже за дві хвилини Гордон обвідним ударом вивів Ньюкасл вперед.

Втім "сороки" не дотерпіли в другому таймі, а Пеп Гвардіола провів дві влучні заміни. Всього через п'ять хвилин після появи на полі першим голом в сезоні відзначився Де Брюйне, який тільки-но залікував травму.

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А вже у компенсований час вирвати перемогу для Сіті допоміг 20-річний Бобб, який реалізував вихід сам-на-сам після божевільного асисту від того ж таки Де Брюйне. Таким чином, манкуніанці вирвали перемогу над "сороками" та піднялись на другу сходинку в АПЛ.

Відстань від лідера Ліверпуля складає всього два бали. Ньюкасл же зазнав вже четвертої поспіль поразки в АПЛ та опустився на десяту сходинку, пропустивши вперед Челсі.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті: