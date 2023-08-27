Гаряча помста за Лігу чемпіонів: Ліверпуль в меншості вирвав перемогу над Ньюкаслом – відео

Команда Юргена Клоппа змогла створити камбек у меншості. Героєм зустрічі на "Сент-Джеймс Парк" став Дарвін Нуньєс, який вийшов на заміну.

Ньюкасл – Ліверпуль 1:2

Голи: Гордон, 25 – Нуньєс, 81, 90+3.

В чемпіонаті Англії підійшов до завершення третій тур АПЛ 2023-2024. Центральна зустріч вікенду була винесена на вечір неділі, Ньюкасл приймав Ліверпуль, пише 24 канал.

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Минулого сезону "сороки" несподівано застрибнули у топ-четвірку та повернулись у Лігу чемпіонів. Команда Едді Хау не пустила туди саме Ліверпуль, хоча команда Клоппа більшість турніру не претендувала на високі місця взагалі.

Цього разу господарів вважали невеличкими фаворитами і перший тайм підтверджував цей розклад сил. На 25-ій хвилині Гордон відкрив рахунок, скориставшись дитячою втратою м'яча від Александера-Арнольда.

А ближче до перерви мерсисайдці залишились у меншості через вилучення капітана. Вірджіл ван Дейк не за правилами зірвав вихід Ісака сам-на-сам та достроково залишив поле.

Нелогічний камбек

У другому таймі Ньюкасл продовжив контролювати гру, але вихід Дарвіна Нуньєса перевернула результат на користь Ліверпуля. Вже за чотири хвилини після виходу уругваєць обікрав на рівному місці Ботмана та влучно пробив метрів з 13-ти.

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А на третій компенсованій хвилині Дарвін несподівано вирвав перемогу для Ліверпуля. Салах запустив уругвайця у вихід сам-на-сам і той знову не схибив.

Вікторія дозволила мерсисайдця наздогнати у топ-5 тріо лондонських клібів – Вест Хем, Арсенал та Тоттенхем. Лідирує Манчестер Сіті, чинний чемпіон поки балів не втрачав.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Ліверпуль