Українець Лень набрав 7 очок, але Вашингтон знову поступився Нью-Йорку: відео

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі Вашингтона. Команда вдруге поспіль програла Нью-Йорку – 102:106.

Нью-Йорк – Вашингтон 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)

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Лень вийшов у стартовій п'ятірці та провів на паркеті 23 хвилини. За цей час він набрав 7 очок (3-3 з гри, 1-2 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 блок-шоти, 1 перехоплення і віддав 1 передачу.

Варто відзначити, що один з лідерів Вашингтона Расселл Вестбрук не закинув жодного триочкового у другому матчі поспіль, хоча відіграв 40 хвилин.

Незважаючи на все це у Вашингтона були шанси на успіх. На початку останньої чверті у них була перевага в 9 очок, але потім вона стало поступово танути, поки не зникла зовсім.

Нью-Йорк – Вашингтон відеоогляд