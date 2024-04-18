Історична подія: воротар Баварії став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів
Джерело:Ліга чемпіонів
У середу, 17 квітня, відбулися останні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2023/2024. Це день став особливим для капітана мюнхенської Баварії.
Німці на домашній арені здолали лондонський Арсенал з рахунком 1:0. Це дозволило їм уперше за 4 роки пробилися у півфінал турніру.
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Епохальне досягнення
В основному складі Баварії цей матч провів Мануель Ноєр. Він здійснив три сейви, що дозволило йому провести "сухий" поєдинок.
Тепер на рахунку досвідченого німецького воротаря 58 "кліншитів" у Лізі чемпіонів за кар'єру, і за цим показником він став новим рекордсменом турніру. Історичної позначки він досягнув у своєму 140-му матчі в найпрестижнішому європейському змаганні.
За числом поєдинків "на нуль" 38-річний воротар перевершив легендарного Ікера Касільяса, з яким до цього ділив перше місце.
Ноєр став рекордсменом Ліги чемпіонів за "сухими" матчами / Фото з соцмереж турніру
Топ-5 воротарів зі кількістю "кліншитів" у Лізі чемпіонів
- Мануель Ноєр – 58 матчів
- Ікер Касільяс – 57
- Джанлуїджі Буффон – 52
- Едвін ван дер Сар – 51
- Петр Чех – 49
Зазначимо, що почати відриватися від переслідувачів німецький воротар матиме можливість вже в нинішньому сезоні. У півфіналі Баварія зіграє проти мадридського Реала. Перші поєдинки цієї стадії заплановані на 30 квітня та 1 травня, а матчі-відповіді відбудуться 7 та 8 травня.