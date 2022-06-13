Нововведення у футболі: правило п'яти замін затвердили на постійній основі

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) на загальних зборах в Катарі внесла зміни до правил футболу стосовно кількості замін. Також обговорили випробування замін через струс мозку та можливі альтернативи офсайду.

Правило п'яти замін

Починаючи з сезону-2022/2023 (1 липня), командам протягом основного часу матчу буде дозволено робити 5 замін. Ці нововведення з'явилося у футболі ще у 2020 році через пандемію коронавірусу.

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Проте термін дії був тимчасовим – до кінця грудня 2022 року. Нове правило діятиме у всіх без винятку футбольних турнірах.

До того дозволялося проводити 3 заміни.

Як почне діяти нове нововведення:

збільшення кількості замін до п'яти стосується основного часу поєдинку.

для використання всіх замін надається три слоти. Крім того, додатковий слот на проведення заміни команди отримають у перерві.

У зв'язку зі збільшення кількості замін, Міжнародна рада футбольних асоціацій також вирішила збільшити кількість гравців у заявці на матч – з 12 до 15.

Проте це правило є рекомендацією – організатори змагань самі обиратимуть, скільки футболістів можуть перебувати у заявці на гру.

Також в IFAB повідомили, що наразі розглядають й інші нововведення.

Серед них – заміна на випадок струсу мозку (діє в АПЛ), можливі альтернативи офсайда, застосування натільних камер для суддів, зміни у тривалості ігрового часу, введення м'яча ногами під час ауту.

У березні клуби АПЛ погодилися ввести правило п'яти замін у чемпіонаті на наступний сезон.