Новонароджену доньку Тайсона Ф'юрі перевели у відділення інтенсивної терапії

У чемпіона світу у важкій вазі з боксу Тайсона Ф'юрі народилася донька. Однак її одразу довелося перевести у відділення інтенсивної терапії.

Дівчинка народилася 8 серпня. Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс назвали доньку Афіна.

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Та вже 10 серпня дівчинку довелося перевести у відділення інтенсивної терапії. Про це написав сам Тайсон Ф'юрі, звернувшись з проханням помолитися за його дитину. Через що дитину перевели туди – поки невідомо.



Доньку Тайсона Ф'юрі перевели у відділення інтенсивної терапії / Скрін

Афіна стала шостою дитиною у Тайсона Ф'юрі та Періс. У пари також є дві дочки та троє синів.

Варто відзначити, що Ф'юрі наступний поєдинок проведе проти Деонтея Уайлдера. Це буде третій бій між боксерами. І він буде за звання чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Попередньо бій мав відбутися 24 липня. Однак незадовго до його проведення у Тайсона Ф'юрі виявили коронавірус. Також інфікованими було ще декілька людей з табору боксера. Тож бій перенесли. Нова дата бою – 9 жовтня.

Ф'юрі на професійному ринзі провів 31 бій, 30 з них вигравши. Єдина нічия – у першому бою з Уайлдером. Після цього боксери і провели другий бій, де Ф'юрі переміг технічним нокаутом та завоював чемпіонський пояс.