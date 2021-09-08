В новому сезоні баскетбольної Суперліги зіграє 12 клубів – кожен з них отримає мільйон гривень

22 вересня в Україні стартує новий баскетбольний сезон матчем за Суперкубок. А вже 23 вересня зіграють і перші матчі Суперліги. В цьому сезоні в чемпіонаті виступлять 12 клубів.

В цьому сезоні в Федерації баскетболу України вирішили провести чемпіонат у чотири кола, після якого будуть матчі плей-офф. Тож загалом буде проведено близько 300 матчів. Відтак фініш чемпіонату заплановано на кінець травня.

У календарі передбачено декілька вікон – під матчі національних збірних у листопаді та лютому, а також під Матч Всіх зірок Суперліги. Де відбудеться цей матч – поки невідомо.

До теми Збірна України з баскетболу отримала суперників у відборі на ЧС-2023 і може зіграти проти Росії

"Також в календарі урахований календар єврокубків у яких беруть участь відразу три чоловічі команди від України. Це добре, що наша держава буде так широко представлена. І виходячи з тих складів, які зараз вимальовуються, ми сподіваємося на хороший і тривалий виступ Прометея, Дніпра та Київ-Баскета на євроарені", – відзначив генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський.

Варто додати, що у Суперліги цього сезону буде новий титульний спонсор – компанія Windrose.

"Уже цього сезону ліга переходить на професійну маркетингову модель. Так кожен з клубів протягом сезону отримає по мільйону гривень від Федерації баскетболу та спонсорів Суперліги. Ці надходження допоможуть клубам. За їх рахунок команди можуть поліпшити свою картинку у залах та покращити свої трансляції. Це хороший бонус для кожної з команд, а для когось – істотна частина бюджету", – розповів Володимир Драбіковський.