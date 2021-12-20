У Новий рік без старого лахміття, – ультрас Динамо продовжують воювати з Луческу

Угруповання ультрас Динамо WBC продовжує протестувати проти того, що головним тренером киян залишається Мірча Луческу.

Фанати намалювали графіті, адресоване румунському фахівцю. На ньому активні фанати створили посил-побажання. Сенс один – в 2022 ультрас "біло-синіх" хочуть почати без Луческу.

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"У Новий рік без старого лахміття. Lucescu go away (Луческу йди, – ред.)", – йдеться на графіті.



Графіті ультрасу Динамо / Фото facebook.com/wbc.kyiv

У соціальних мережах ультрас зробили коментар до посту: "Готуючись до зустрічі Нового року по максимуму позбавляйтеся старого лахміття. Особливо якщо це брудний іржавий мотлох", – сказано у повідомленні у фейсбуку.

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