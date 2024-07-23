Спробуйте знайти відмінності: титулований клуб насмішив фанатів редизайном логотипа

Феєнорд здивував несподіваним рішенням оновити емблему. Втім, схоже, що клуб з Нідерландів недовго думав над ідеєю щодо лого.

Нідерландський клуб Феєнорд готується до нового сезону 2024-2025. Команда з Роттердаму не тільки працює на трансферному ринку, а також вирішив оновити свої символи.

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"Грандіозний" редизайн

Клуб опублікував новий логотип, який насмішив більшість фанатів. Фактично дизайнери не змінили нічого в старій емблемі, а лише прибрали полоску по центру.

Відео презентації нової емблеми:

Вболівальники активно почали насміхатися із Феєнорду щодо такого рішення. Переважна більшість пише, що ніхто б не помітив зміну, якби клуб не опублікував відповідний пост. Особливо насмішив наступний коментар:

Можете уявити, що група людей, які очолюють цю команду, насправді зустрілись за столом і після короткої чи довгої розмови вирішили, що це зміна, яку люди повинні бачити,

– йдеться у коментарі.

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Здобутки Феєнорда

Відзначимо, що Феєнорд є однією з найтитулованіших команд Нідерландів. Роттердамці 16 разів ставали чемпіонами країни та виграли 14 Кубків. Крім того, у 1970-му клуб брав Кубок чемпіонів, а також двічі підіймав над головою Кубок УЄФА.

Минулого сезону команда з Роттердаму стала віцечемпіоном Нідерландів та виграла Кубок, що дозволило вийти в Лігу чемпіонів. Влітку Феєнорд втратив тренера, Арне Слот пішов на підвищення в Ліверпуль.