Новий елемент у спортивній гімнастиці названо на честь українського гімнаста Іллі Ковтуна: відео
11 грудня 2021 , 21:05Читать новость на русском
Джерело:НОК України в Черкаській області
У спортивній гімнастиці на паралельних брусах з'явився новий елемент. Його офіційно визнали та назвали на честь черкаського гімнаста Іллі Ковтуна, який уперше й виконав цей елемент.
Цей елемент складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть оберту до бруса.
Варте уваги Україна виграла для інших країн більше "золота", ніж для себе: яких талантів ми втратили
Іменні елементи у спортивній гімнастиці раніше отримали два українці: Петро Пахнюк на брусах та Ігор Радівілов в опорному стрибку.
Відео виконання елементу "Ковтун"
Нагадаємо, у жовтні 2021 року Ілля Ковтун завоював бронзу чемпіонату світу 2021 у багатоборстві. В цьому ж році він став бронзовим призером у багатоборстві на чемпіонаті Європи.