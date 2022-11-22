На останньому етапі підготовки перебувало сім біатлоністів. Команда проводила збір у норвезькому Трюселі. Пізніше за всіх до команди приєднався лідер зібрної – Дмитро Підручний. Капітан був вимушений пропустити старт збору через травму коліна та участь у виборах президента Федерації біатлону України. Склад зібрної України складатиметься з шести учасинків, до заявки не потрапив 19-річний Віталій Мадзин: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико.

Також головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрій Санітра прокоментував заяку:

«Зрощуміло, що стан Підручного не є оптимальним, але він помітно додає. Я впенвений, що він буде готовим до сезону та стане достойним лідером нашої команди. Нас усіх здивував молодий Мадзин, який був найкращим з нашої групи і переміг (у контрольній гонці). Якби ситуація була така, що він міг би стартувати на Кубку Світу, я би дав йому таку можливість», –розповів Санітра.