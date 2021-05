Медалі України на чемпіонаті Європи, пісня Євро-2020: головні новини спорту 14 травня

Збірна України здобула чергові нагороди на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, а УЄФА представив пісню Євро-2020. Огляд головних новини спорту за 14 травня у дайджесті Спорт 24.

Україна розриває чемпіонат Європи

На чемпіонаті Європи у Будапешті Україна вже здобула 10 медалей. Крім семи нагород, здобутих українками в артистичному плаванні, ще 3 нагороди здобули представники стрибків у воду.

До теми Україна виграла чергову медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: відео

У п'ятницю, 14 травня, скарбничку України поповнили Марта Федіна та Анастасія Савчук. Вони вдруге в дуеті зайняли друге місце на Євро-2021.

Цього разу наші дівчата здобули "срібло" в артистичному плаванні у довільній програмі.

Також медальна скарбничка України поповнилася третім "золотом". Українки були найкращі в довільній програмі з артистичного плавання.

На найвищу сходинку п'єдесталу, набравши суму 95,0667, зійшли українки Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (запасні Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко).

Софія Лискун і Ксенія Байло здобули бронзу чемпіонату Європи у синхронних стрибках з вишки (10 м).

Пісня Євро-2020

Представлено офіційний гімн Євро-2020. Композиція отримала назву We Are The People ("Ми – люди").

Автором пісні стали нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гаррікс, а також колишні солісти групи U-2 – Боно та Едж.

Відео з композицією Гаррікс опублікував у себе на ютуб-каналі. Також пісню представили в УЄФА,

Відео кліпу на пісню We Are The People

Чемпіонат Європи з футболу має відбутися з 11 червня до 11 липня 2021 року. Матчі пройдуть в 11 містах Європи.

Зміни у календарі Формули-1

Організатори Формули-1 вимушено внесли зміни у календар сезону-2021.

До слова Хемілтон збільшив відрив від Ферстаппена у заліку пілотів, боротьба McLaren з Ferrari

Керівництво Формули-1 офіційно оголосило про скасування гран-прі Туреччини. Етап у Стамбулі у 2021 році не відбудеться через обмеження, пов'язані зі складною ситуацією в країні з коронавірусом.

Замість гран-прі Туреччини у Формулі-1 прийняли рішення провести другу гонку на автодромі в Австрії. Таким чином, другий сезон поспіль Австрія прийме два етапи.

У результаті змін гран-прі Франції відбудеться на тиждень раніше – 18 – 20 червня, а потім Формула-1 проведе два етапи в Австрії поспіль: 25 – 27 червня і 2 – 4 липня.