Семиразовий чемпіон світу Хемілтон виграв дві гонки й одного разу фінішував другим. Це дозволяє Льюїсу перебувати на вершині заліку пілотів.

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На п'яти Хемілтону наступає нідерландець Макс Ферстаппен, в активі якого одна перемога та двічі фініш на другому місці. Стабільно сезон розпочав Ландо Норріс, який несподівано третій.

Чемпіонат пілотів

  1. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 69
  2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 61
  3. Ландо Норріс (McLaren) – 37
  4. Валттері Боттас (Mercedes) – 32
  5. Шарль Леклер (Ferrari) – 28
  6. Серхіо Перес (Red Bull) – 22
  7. Даніель Ріккардо (McLaren) – 16
  8. Карлос Сайнс (Ferrari) – 14
  9. Естебан Окон (Alpine) – 8
  10. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) – 7
  11. Ленс Стролл (Aston Martin) – 5
  12. Фернандо Алонсо (Alpine) – 5
  13. Юкі Цунода (Alpha Tauri) – 2

У Кубку конструкторів прогнозовано на першому місці Mercedes, однак пілоти Red Bull намагаються не відставати від німецької конюшні. Цікава боротьба за третє місце розгорнулася між McLaren та Ferrari.

Кубок конструкторів

  1. Mercedes – 101
  2. Red Bull – 81
  3. McLaren – 53
  4. Ferrari – 42
  5. Alpine – 13
  6. Alpha Tauri – 9
  7. Aston Martin – 5