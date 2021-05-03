Семиразовий чемпіон світу Хемілтон виграв дві гонки й одного разу фінішував другим. Це дозволяє Льюїсу перебувати на вершині заліку пілотів.
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На п'яти Хемілтону наступає нідерландець Макс Ферстаппен, в активі якого одна перемога та двічі фініш на другому місці. Стабільно сезон розпочав Ландо Норріс, який несподівано третій.
Чемпіонат пілотів
- Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 69
- Макс Ферстаппен (Red Bull) – 61
- Ландо Норріс (McLaren) – 37
- Валттері Боттас (Mercedes) – 32
- Шарль Леклер (Ferrari) – 28
- Серхіо Перес (Red Bull) – 22
- Даніель Ріккардо (McLaren) – 16
- Карлос Сайнс (Ferrari) – 14
- Естебан Окон (Alpine) – 8
- П'єр Гаслі (Alpha Tauri) – 7
- Ленс Стролл (Aston Martin) – 5
- Фернандо Алонсо (Alpine) – 5
- Юкі Цунода (Alpha Tauri) – 2
У Кубку конструкторів прогнозовано на першому місці Mercedes, однак пілоти Red Bull намагаються не відставати від німецької конюшні. Цікава боротьба за третє місце розгорнулася між McLaren та Ferrari.
Кубок конструкторів
- Mercedes – 101
- Red Bull – 81
- McLaren – 53
- Ferrari – 42
- Alpine – 13
- Alpha Tauri – 9
- Aston Martin – 5