Семиразовий чемпіон світу Хемілтон виграв дві гонки й одного разу фінішував другим. Це дозволяє Льюїсу перебувати на вершині заліку пілотів.

Дивіться також Хемілтон і Ферстаппен розіграли перемогу на гран-прі Португалії, вдалий виступ Alpine

На п'яти Хемілтону наступає нідерландець Макс Ферстаппен, в активі якого одна перемога та двічі фініш на другому місці. Стабільно сезон розпочав Ландо Норріс, який несподівано третій.

Чемпіонат пілотів

Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 69 Макс Ферстаппен (Red Bull) – 61 Ландо Норріс (McLaren) – 37 Валттері Боттас (Mercedes) – 32 Шарль Леклер (Ferrari) – 28 Серхіо Перес (Red Bull) – 22 Даніель Ріккардо (McLaren) – 16 Карлос Сайнс (Ferrari) – 14 Естебан Окон (Alpine) – 8 П'єр Гаслі (Alpha Tauri) – 7 Ленс Стролл (Aston Martin) – 5 Фернандо Алонсо (Alpine) – 5 Юкі Цунода (Alpha Tauri) – 2

У Кубку конструкторів прогнозовано на першому місці Mercedes, однак пілоти Red Bull намагаються не відставати від німецької конюшні. Цікава боротьба за третє місце розгорнулася між McLaren та Ferrari.

Кубок конструкторів

Mercedes – 101 Red Bull – 81 McLaren – 53 Ferrari – 42 Alpine – 13 Alpha Tauri – 9 Aston Martin – 5

Наступний етап Формули-1 відбудеться 7 – 9 травня в Іспанії. Кваліфікація відбудеться 8 травня і розпочнеться о 16:00. Гонка запланована на 9 травня, початок о 16:00.