Динамо заробить на трансфері Циганкова: подробиці угоди киян з Жироною

Перехід вінгера київського Динамо Віктора Циганкова в іспанську Жирону обростає новими подробицями. Схоже, здоровий глузд керівництва киян переміг надмірні амбіції.

Лідер київського Динамо Віктор Циганков найближчим часом буде офіційно представлений гравцем іспанської Жирони. Переговори сторін на фінальній стадії.

Читайте також Президент Динамо Ігор Суркіс вперше прокоментував трансфер Віктора Циганкова

Один із самих талановитих вихованців Динамо міг абсолютно безкоштовно дістатися Жироні, перейшовши влітку на правах вільного агента. Проте іспанський клуб вирішив вчинити шляхетно і компенсувати трансфер Циганкова.

Деталі угоди між Динамо та Жироною

За інформацією журналістів ТаТоТаке, Жирона вирішила не чекати пів року гравця, який грає у воюючій країні. Перша пропозиція іспанців, яка передбачала компенсацію у розмірі 4 мільйонів плюс бонуси, була відхилена Динамо.

Зустрічну пропозицію сформували керівники киян. Згідно нової угоди, київський клуб одразу отримає за свого лідера 5 мільйонів євро. Крім того, якщо новий клуб Циганкова продасть його за суму, яка не перевищує 20 мільйонів, то отримає 50 відсотків.

Якщо майбутній трансфер Циганкова з Жирони перевищить 20 мільйонів євро, тоді кияни ще додатково отримають 30 відсотків від суми понад 20 мільйонів. Боси Жирони погодилися на такі умови.

Таким чином, якщо Жирона продасть Віктора за 22 мільйони євро – вартість вінгера за даними Transfermarkt, тоді Динамо отримає додатково 10 мільйонів + 666 тисяч євро.

Жирона в нинішньому сезоні повернулася до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Наразі команда посідає 11-те місце в турнірній таблиці з 21 очком за 17 матчів. Віцепрезидентом клубу, а за сумісництвом агентом Віктора Циганкова є Пере Гвардіола – брат головного тренера Манчестер Сіті.