Джокович сенсаційно програв на Олімпійських іграх: переможна серія серба тривала 22 матчі
30 липня 2021 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Найсильніший тенісист планети серб Новак Джокович сенсаційно зазнав поразки на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Джокович поступився Александеру Звєрєву у півфіналі Ігор-2020.
Новак Джокович – Александер Звєрєв 1:2 (6:1, 3:6, 1:6)
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Джокович, який до гри з німцем Звєрєвим виграв 22 матчі поспіль, вдало розпочав поєдинок. Два брейки дозволили Джоковичу впевнено виграти стартовий сет з рахунком 6:1.
Складно сказати, що сталося з Джоковичем далі. У другому сеті серб повів з брейком 3:2, але не втримав перевагу. Александер перехопив ініціативу і з двома брейками виграв партію.
У вирішальному сеті на корті був тільки німець. Звєрєв оформив три брейки та розгромив Джоковича.
- У фіналі Олімпіади-2020 Звєрєв зіграє проти представника Олімпійського комітету Росії Карен Хачанова. Натомість Джокович побореться за "бронзу" з іспанцем Пабло Карреньо-Бустою.