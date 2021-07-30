Джокович сенсаційно програв на Олімпійських іграх: переможна серія серба тривала 22 матчі

Найсильніший тенісист планети серб Новак Джокович сенсаційно зазнав поразки на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Джокович поступився Александеру Звєрєву у півфіналі Ігор-2020.

Новак Джокович – Александер Звєрєв 1:2 (6:1, 3:6, 1:6)

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Джокович, який до гри з німцем Звєрєвим виграв 22 матчі поспіль, вдало розпочав поєдинок. Два брейки дозволили Джоковичу впевнено виграти стартовий сет з рахунком 6:1.

Складно сказати, що сталося з Джоковичем далі. У другому сеті серб повів з брейком 3:2, але не втримав перевагу. Александер перехопив ініціативу і з двома брейками виграв партію.

У вирішальному сеті на корті був тільки німець. Звєрєв оформив три брейки та розгромив Джоковича.