Рафаель Надаль переміг Новака Джоковича у яскравому фіналі турніру ATP у Римі

Лідери світового тенісу Новак Джокович та Рафаель Надаль 16 травня зустрілися у фіналі ґрунтового турніру ATP 1000 у Римі. Перемогу у фіналі здобув Рафаель Надаль.
Новак Джокович – Рафаель Надаль 1:2 (5:7, 6:1, 3:6)
До слова Кривдниця Світоліної у "непристойному" стилі виграла турнір у Римі
У першому сеті Джокович відразу повів у рахунку, зробивши брейк у другому геймі. Однак Надаль швидко відновив паритет.
У сьомому геймі Рафа змарнував шанс взяти другий брейк. Сет наближався до тай-брейку, однак в 11 геймі Надаль таки виграв на подачі Ноле. У наступному геймі Надаль з другої спроби подав на сет!
- Варто зауважити, що Джокович допускав багато помилок та мало пробивав на виліт. 15 травня сербу довелося відіграти два трисетові матчі.
Другий сет розпочався досить рівно. Тенісисти захистили свої подачі. У третьому геймі Надаль змарнував шанс зробити брейк. Джокович у наступному ж геймі відсвяткував перемогу на подачі іспанця.
Серб захистив свою подачу і в 6 геймі, який тривав 9 хвилин, зробив черговий брейк. Далі Новак з третьої спроби подав на сет і оформив розгромну перемогу 6:1.
У вирішальний третій партії тенісисти продовжили безкомпромісну боротьбу. Однак на перший план вийшла фізична підготовка. Було помітно, що Рафа у кращому тонусі, коли Джокович – більш втомлений.
Переломним міг стати 5 гейм, коли Надаль відіграв два брейк-пойнти. Уже в наступному геймі іспанець під нуль виграв подачу Джоковича. У 7 геймі на подачі серба Надаль добрався до матч-пойнту, та Новак відігрався – 3:5.
У наступному геймі Надаль подав на матч та вдесяте виграв турнір у Римі! Фінальний матч тривав майже 3 години.