Новак Джокович сенсаційно програв у Монте-Карло та не зміг продовжити свою серію

Перша ракетку світу серб Новак Джокович несподівано зазнав поразки на турнірі в Монте-Карло (Монако). В 1/8 фіналу Джокович програв 33 ракетці світу британцю Деніелу Евансу.

Новак Джокович – Деніел Еванс 0:2 (4:6, 5:7)

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Джокович невдало увійшов у гру і програв три гейми поспіль. Після цього сербу вдалося зробити камбек завдяки двом брейкам. За рахунку 4:4 Еванс зробив ще один брейк і в наступному геймі подав на сет.

Початок другого сету став дзеркальним відображенням першого. Цього разу Джокович повів 3:0, однак не втримав перевагу. За рахунку 5:5 Еванс зробив вирішальний брейк у матчі та подав на матч.

Поєдинок тривав понад 2 години.

Кінець серії Джоковича

Зазначимо, що у 2020 році турнір у Монте-Карло не відбувся через карантин. У 2019 році на ґрунтових кортах тріумфував Фабіо Фоньїні, а до того тричі поспіль перемагав Рафаель Надаль.

До поразки Евансу 33-річний Джокович виграв усі 10 проведених матчів у 2021 році. Серб вшосте в кар'єрі почав сезон з результатом 10:0 або краще: