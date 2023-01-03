Божевільна мрія: Джокович хоче повернення тенісистів із Білорусі та Росії на Вімблдон

Традиційно на початку липня 2023 року відбудеться найстаріший двотижневий турнір великого тенісу Вімблдон. Цього разу тенісисти з Білорусі та Росії можуть знову пролетіти повз змагання.

Як і торік представники ворожих країн можуть бути усунені від Вімблдону. Адже Росія не припиняє війни в Україні, а Білорусь продовжує допомагати росіянам та надавати свою територію для обстрілів українських територій.

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Нагадаємо, що відсторонення росіян та білорусів у 2022 році викликало чималий резонанс у світі тенісу.

Не поділили таку позицію організаторів найстарішого турніру й тенісні Асоціації – WTA та ATP, які вирішили позбавити Вімблдон рейтингових очок.

Зірки цього виду спорту також заступились за дискваліфікованих спортсменів. Серед них був й сербський тенісист Новак Джокович.

Серб не бачив вини тенісистів у війні Росії в Україні. Джокович вже вдруге заступився за своїх колег по корту на тлі можливого недопуску росіян та білорусів до Вімблдону-2023. Новак сподівається, що Даніїл Мєдвєдєв, інші російські та білоруські тенісисти вже незабаром зможуть грати на усіх змаганнях.

Звичайно, звичайно, абсолютно. Сподіваюся, він та інші російські, білоруські гравці зможуть грати всюди,

– заявив сербський тенісист.

До слова, Джокович з перемоги повернувся до Австралії після депортації. Новак не зміг довести своє право зіграти на Australian Open без необхідної вакцинації.

Серб в 1/16 фіналу в Аделаїді обіграв у двох сетах француза Констана Лестьєнна – 6:3, 6:2. 5 січня Джокович зіграє проти ще одного тенісиста з Франції Кентена Алі.

Вімблдон-2023 розпочнеться 3 липня та триватиме до 16 липня.