Новак Джокович може достроково покинути Australian Open-2021

Сербський тенісист Новак Джокович може покинути Australian Open-2021. Перша ракетка світу зазнав травми під час матчу 1/16 фіналу.

Під час матчу 1/16 фіналу проти американця Тейлора Фріца зазнав травми. Попри це Джоковичу вдалося виграти за підсумками 5 сетів (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2).

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"Я просто намагався триматися і сподівався, що мені стане краще. І до кінця четвертого сету мені стало краще. До цього я тільки подавав, майже нічого не міг на прийомі. Просто агресивно пробивав, подавав дві перші подачі. Це працювало", – сказав серб після матчу.

У Джоковича травма м'яза

Разом з тим, 33-річний серб припускає, що може знятися з Australian Open-2021 через травму м'яза.

Я точно знаю, що це надрив м'яза. Я не знаю, чи встигну відновитися за два дні. Не знаю, чи вийду на корт в наступному матчі,

– заявив Новак.

Джокович назвав перемогу проти Фріца однією з найвидатніших у своєму житті. "Яким би не був раунд, перемогу в таких обставинах я запам'ятаю назавжди", – резюмував серб.