Джокович зламав ракетку та програв фінал US Open: відео

Російський тенісист Даніїл Медведєв у неділю, 12 вересня, обіграв у фіналі турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) першу ракетку світу – серба Новака Джоковича.

Джокович у фіналі Відкритого чемпіонату США в трьох сетах – 4:6, 4:6, 4:6 – програв Даніїлу Медведєву і не зміг стати першим за 52 роки володарем календарного Великого шолома.

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Медведєв з третьої спроби виграв свій перший мейджор в кар'єрі і не дозволив Джоковічу стати одноосібним лідером за кількістю титулів на Шоломах.

Цього разу гра не склалася у найкращого тенісиста світу з першого гейму, який він віддав росіянину, а потім і програв перший сет. При цьому Новак помітно нервував і в одному з епізодів зламав ракетку, тричі вдаривши по корту.

Виплеск емоцій не допоміг, і другий сет Медведєв знову забрав завдяки одному брейку. Третю партію Джокович і взагалі почав із рук геть погано, поступаючись 0:4, і в підсумку врятувати ситуацію вже не вдалося.

У підсумку, серб зазнав несподіваної поразки та не зміг слідом за Australian Open, Rolland Garos та Wimbledon виграти й US Open, а разом із ним і вперше в кар'єрі завоювати "Великий шолом" за підсумками сезону.

Новак Джокович – Даніїл Медведєв: відеоогляд