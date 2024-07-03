Джокович був змушений порушити правила Вімблдона: що на це сказала голова турніру
Джерело:Пресслужба Вімблдона
Новак Джокович пояснив, чому у першому колі грав в елементі екіпіровки, що не відповідає вимогам Вімблдону. Сербському тенісисту довелося порушити правила.
У понеділок, 1 липня, у Лондоні розпочався Вімблдонський турнір. Він триватиме до 14 липня.
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Чому Джокович грав у забороненому екіпіруванні
У першому колі серб переміг Віта Коприву. На корт Джокович вийшов у сірому наколіннику, що суперечить правилам Вімблдону, оскільки на турнірі форма тенісиста має бути повністю білою.
Я перед матчем поговорив із головою турніру. Вона показала мені великий палець, тож усе було в порядку. Звичайно, ми перевірили за кілька днів до цього, чи є у нас дозвіл. Ми намагаємося знайти білий бандаж, повірте мені,
– розповів Новак Джокович.
Нагадаємо, що участь сербського тенісиста у Вімблдоні була під питанням. Все через травму, яку він отримав на Ролан Гаррос.
Тоді Новака Джоковича прооперували і він потребував тривалого відновлення, однак зумів швидше повернутися на корт і взяти участь в турнірі.