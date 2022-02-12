Новачок знищив чемпіона: Бохум сенсаційно переміг Баварію вперше за 18 років
У суботу, 12 лютого, Баварія сенсаційно програла Бохуму у матчі 22-го туру німецької Бундесліги. Кінцевий рахунок матчу – 2:4.
Бохум – Баварія 4:2
Голи: Антві-Аджей, 14, Локадія, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Хольтманн, 44 – Левандовський, 9, 75
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Левандовський оформив дубль у даному матчі. Але полякові не вдалося стати його повноцінним героєм, повідомляє 24 канал.
Після першого гола форварда Антві-Аджей зрівняв рахунок. А м'ячі Локадії, Гамбоа та Хольтманна протягом 7 хвилин відправили фаворита до нокауту.
Бохум у поточному сезоні вже грав унічию з дортмундською Боруссією (1:1) і перемагав Вольфсбург (1:0). Але невдачі з клубами скромніше роблять команду 11-ю у турнірній таблиці.
- Ця зустріч стала ювілейною 30-ю для цих суперників. Баварія не знає поразок у чотирьох останніх матчах проти Бохума, який за всю історію перемагав суперника лише двічі;
- Останню перемогу над Баварією Бохум здобув 2004 року (1:0).
- Крайня зустріч цих суперників завершилася знищенням "незламних" з рахунком 7:0. Бохум не забивав Баварії понад два м'ячі.