Новачок знищив чемпіона: Бохум сенсаційно переміг Баварію вперше за 18 років

У суботу, 12 лютого, Баварія сенсаційно програла Бохуму у матчі 22-го туру німецької Бундесліги. Кінцевий рахунок матчу – 2:4.

Бохум – Баварія 4:2

Голи: Антві-Аджей, 14, Локадія, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Хольтманн, 44 – Левандовський, 9, 75

Дивіться також Мудрик та Конопля рятують: Шахтар на очах Петракова дотиснув Шахтар з Караганди

Левандовський оформив дубль у даному матчі. Але полякові не вдалося стати його повноцінним героєм, повідомляє 24 канал.

Після першого гола форварда Антві-Аджей зрівняв рахунок. А м'ячі Локадії, Гамбоа та Хольтманна протягом 7 хвилин відправили фаворита до нокауту.

Бохум у поточному сезоні вже грав унічию з дортмундською Боруссією (1:1) і перемагав Вольфсбург (1:0). Але невдачі з клубами скромніше роблять команду 11-ю у турнірній таблиці.