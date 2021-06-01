Новачок УПЛ може поповнитись колишнім капітаном Карпат

Центральний півзахисник Дмитро Кльоц повернеться в УПЛ. Футболіст може підсилити Верес.

Підсилюються перед УПЛ

За два тури до завершення чемпіонату у Першій лізі Верес гарантував собі підвищення у класі. Рівняни з наступного сезону будуть виступати в УПЛ. Команда вже активно шукає підсилення та перепідписує контракти з гравцями.

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Рівненький клуб спробує підсилити центральну ланку команди досвідченим Дмитром Кльоцом. 31 травня футболіст офіційно покинув азербайджанський Сабах, за який зіграв лише 6 поєдинків, у яких не запам'ятався результативними діями.

Кльоц приєднався до Сабаху у лютому 2021 року. Але керівництво команди вирішило не продовжувати контракт із Дмитром після завершення угоди, яка сплила у кінці сезону. Раніше колишній лідер Карпат виступав за інший азербайджанський клуб – Кешля. Зараз гравець перебуває у статусі вільного агента, тому дістанеться клубу безкоштовно.

Вартість футболіста на Transfermarkt складає 250 тисяч євро.

Верес вже продовжив угоду з Геннадієм Пасічем. Новий контракт сторін розрахований на 2 роки – до літа 2023 року. Підопічним Юрія Вірта залишилось провести у Першій лізі два матчі – Авангарда та Гірника-Спорт. Клуб став одним із трьох команд, який вийде в УПЛ. Ще одним щасливчиком став одеський Чорноморець. За третю путівку в УПЛ аж три команди – Металіст 1925, Миколаїв та Агробізнес.