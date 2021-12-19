Нова зв'язка Манчестер Сіті: Зінченко віддав асист-цукерочку на Мареза в АПЛ – відео голу

Футболіст збірної України Олександр Зінченко вчетверте поспіль вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті. Українець віддячив за довіру наставнику "містян" Пепу Гвардіолі результативною дією.

Зінченко перервав невтішну серію в АПЛ

Манчестер Сіті Зінченка у 18-у турі англійської Прем'єр-ліги зустрічався з аутсайдером АПЛ Ньюкаслом (0:4). Після перерви "містяни" перемагали з рахунком 2:0.

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Розгромним рахунок гості зробили у середині другого тайму. Олександр Зінченко віддав красивий результативний пас на Ріяда Мареза, який переправив м'яч у ворота.

Ньюкасл – Манчестер Сіті відеоогляд



Для Зінченка це вже друга результативна дія за Манчестер Сіті у сезоні-2021/2022. Перший асист українець зробив у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Цікаво, що Олександр також асистував Марезу.

Для Зінченка це перша результативна дія в АПЛ майже за три роки. До цього українець 10 лютого 2019 року зробив 2 асисти у грі з Челсі (6:0).

У сезоні-2021/2022 Олександр провів вже 11 матчів за "містян". Українець почав регулярно з'являтися на полі з листопада.