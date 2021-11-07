Нова пригода, – реакція Шевченка на призначення на пост тренера Дженоа

Італійська Дженоа стала новим викликом у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка. Український фахівець хоче повернути славетні часи клубу.

"Повернути Дженоа до її великої історії"

Андрій Шевченко прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Дженоа. Фахівець зробив репост публікації італійського клубу, коротко прокоментувавши його.

До теми Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа

Наставник серйозно налаштований повернути ті славетні часи клубу. На це у Шевченка буде достатньо часу. Його угода з командою Серії А розрахована до кінця червня 2024 року.

Починаємо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа до її великої історії,

– прокоментував Шевченко.